قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية بالصين



أعلنت الصين اليوم، الخميس، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، إن 61 من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع 83 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الصحية إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 38 مقارنة مع 30 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويعد ذلك انخفاضا طفيفا عن الإصابات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي تجاوزت الـ100 إصابة يوميا.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94161 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ووصل تفشي متحور دلتا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا، ما تسبب في زيادة أعداد الفحوصات التي تجريها السلطات الصينية، عقب ظهور أول إصابة بالسلالة الجديدة في المدينة.

وتكافح الصين مع أسوأ تفشي للفيروس لها منذ شهور، حيث تم اكتشاف أكثر من 300 حالة في أكثر من عشرين مدينة في جميع أنحاء البلاد.

وأجرت المدن الصينية اختبارات جماعية لملايين الأشخاص، كما فرضت قيودا جديدة على السفر، وذلك لمكافحة السلطات الصحية لاحتواء تفشي فيروس كورونا الأكثر انتشارا في البلاد منذ شهور.

ويعد تفشي المرض من الناحية الجغرافية هو الأكبر الذي يضرب الصين منذ عدة أشهر بعد نجاحات البلاد في القضاء إلى حد كبير على الوباء داخل حدودها العام الماضي. وتعرض هذا الرقم القياسي للخطر بعد انتشار متحور دلتا سريع الانتشار في مطار نانجينج في مقاطعة جيانجسو الشرقية في يوليو الماضي.