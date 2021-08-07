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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد أولمبياد طوكيو.. باريس تخطط لرفع أكبر علم في التاريخ على برج إيفل|صور

إيفل
إيفل

تخطط باريس لتسجيل رقم قياسي عالمي ورفع أكبر علم على الإطلاق من برج إيفل عندما تسلم طوكيو دورة الألعاب الأولمبية في نهاية هذا الأسبوع.

 

حيث من المقرر عرض الحدث الرياضي الدولي في العاصمة الفرنسية خلال عام 2024 بعد انطلاق الألعاب المؤجلة في طوكيو هذا العام.

 

وخلال استضافة العاصمة اليابانية طوكيو يوم الأحد الحفل الختامي، سيتم تسليم العلم الأولمبي إلى عمدة باريس «آن هيدالجو».

 

فعلى صعيد آخر تخطط باريس لصنع رقم قياسي تاريخي من خلال رفع علم بحجم ملعب كرة قدم فوق برج إيفل.

 

لكن لم يتضح بعد أي علم تخطط باريس لرفعه فوق برج إيفل، هل هو (العلم الفرنسي أم العلم الأولمبي).

 

كان من المفترض أن يتم هذا الحفل قبل عام ولكن تم تأجيل أولمبياد العام الماضي في طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

جدير بالذكر أن آخر مرة أقيمت فيها الألعاب الأولمبية في فرنسا كانت عام 1924، عندما أصبحت باريس أول مدينة على الإطلاق تستضيف ألعاب الأولمبياد مرتين.

 

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