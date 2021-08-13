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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منتجات سامسونج الجديدة تحصل على إصدارات فاخرة بلمسة Thom Browne

إصدارات سامسونج بتصميم
إصدارات سامسونج بتصميم توم براون Thom Browne

كشفت سامسونج Samsung، عن إصدار خاص من هواتفها الأحدث القابلة للطي Galaxy Z Fold3 وZ Flip 3 ، والتي تتميز بنفس العلامة التجارية لمصمم الأزياء الأمريكي ثوم براون Thom Browne، بالإضافة إلى إصدار ساعة جلاكسي الذكية Watch4 Classic.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز الهاتفان الذكيان Galaxy Z Fold3 و Z Flip3، بلون أبيض غير لامع حصري مع إطار فضي لامع، مع خطين متوازيين بألوان العلامة التجارية لـ Thom Browne باللون الرمادي والأحمر.

 

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أحدث منتجات سامسونج بلمسة ثوم براون Thom Browne

أيضاً من المقرر أن تقدم سامسونج مع الإصدارات الخاصة من هواتف Thom Browne مجموعة تتضمن قلم S Pen Pro، وسماعة Galaxy Buds2، مع ساعة Galaxy Watch4 الذكية مع 3 من سوارات المعصم للتبديل، وشاحن لاسلكي لدعم الهاتف والساعة الذكية في نفس الوقت.

Samsung reveals Thom Browne edition Galaxy Z Fold3, Z Flip 3, and Watch4 Classic
إصدارات سامسونج بتصميم توم براون Thom Browne

وتتضم حزمة البيع للإصدار المحدود من منتجات سامسونج، جميع الإكسسوارات بثيم Thom Browne، بما في ذلك هاتفي Galaxy Z Fold3، و Galaxy Z Flip3، وبينما ستحصل حزمة خاصة تتضمن الهواتف القابلة للطي المذكورة جنبا إلى جنب مع قلم سامسونج الإلكتروني S Pen Pro (مع طراز Z Fold3 فقط).

Samsung reveals Thom Browne edition Galaxy Z Fold3, Z Flip 3, and Watch4 Classic
إصدارات سامسونج بتصميم توم براون Thom Browne

وكما ستقدم سامسونج ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية، بثيم Thom Browne للبيع بشكل منفصل، مع ثلاثة من سوارات المعصم قابلة للتبديل،  على أن يتميز أحد السوارات بتصميم جلدي فاخر، إلى جانب شبكة لاسلكية شاحن لشحن الهاتف والساعة في نفس الوقت، وستحصل أيضا على حقائب جلدية مطابقة للهواتف المعنية و Galaxy Buds2، ومن المقرر أن تتوفر هذه الإصدارات في أسواق محددة بكميات محدودة.

Samsung reveals Thom Browne edition Galaxy Z Fold3, Z Flip 3, and Watch4 Classic
إصدارات سامسونج بتصميم توم براون Thom Browne

الجدير بالذكر أن شركة سامسونج Samsung، رسميا عن الجيل الجديد من هواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip 3، ومجموعة جديدة من منتجاتها القابلة للارتداء، من بينها الساعة الذكية Galaxy Watch4، وسماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية.

سامسونج Galaxy Z Fold3 ثوم براون Thom Browne Watch4 Classic

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