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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس الزمالك يكشف موقف انتخابات النادي وحقيقة خصم نقاط من الفريق

صدى البلد

كشف محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك عن موقف وموعد انتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة. 

وأكد الإتربي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن المجلس الحالي لم يتم إبلاغه بموعد إقامة الانتخابات او فتح باب الترشح مشددا ان اللجنة تنتظر قرار الجهة الإدارية المسؤولة.

 

وأضاف أنه لن يترشح لـ عضويه المجلس الجديد مشددا ان مهمته واضحه وهي لفترة مؤقته فقط حيث أن ما يعنيه اسعاد جماهير الزمالك وخدمه النادي.

وعن بطولة الدوري المصري فأكد ان الموسم الحالي ممتع والمنافسة مازالت في الملعب مشددا أنه في حال فاز الفريق بـ الخمس مباريات المقبلة سيقترب كثيرا من هدفه .

 

وأضاف أن الدوري لا توجد به أي مباراة سهلة أو مضمونة مشددا أن لاعبي الفريق لديهم حرص على التتويج بـ اللقب .

وأضاف ان هناك مكافآت كبيره للاعبين حال توج الفريق بـ اللقب.

 

وتابع أن لا أساس لقرار خصم أي نقاط من الفريق حيث ان المجلس يتابع كل الملفات ويسدد جميع النفقات المطلوبة. 

 

وأكمل ان موقف فرجاني ساسي نجم الفريق السابق في يد الشئون القانونية وهي من تتابع الامر مشددا أن غيابه لم يؤثر على الفريق وهي من عادات الفرق الكبرى.

وتابع ان لا مجال حاليا للحديث عن صفقات الفريق الجديدة .

 

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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي
 

اعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق غداً بالإسماعيلية استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء السبت المقبل بإستاد الإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح  
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز  - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني 
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦٧ نقطة بعد خوض ٢٩ مباراة.

الدوري الدوري المصري فرجاني ساسي باتريس كارتيرون الزمالك أون تايم سبورت

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