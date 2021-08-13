خسرت الذهبية بسبب ظلم تحكيمي واعتبارات سياسية من الحكم المغربي.. أبرز تصريحات البطلة الأوليمبية جيانا فاروق مع منى الشاذلي

كشفت البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، خلال حوارها ببرنامج “ معكم” المذاع على قناة " سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية، حيث أكدت أنها تدرس بـ كلية الصيدلة، مخطوبة منذ سنوات طويلة، وأجلت الزفاف من أجل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، و تحقيق ميدالية فى البطولة.

أبرز التصريحات لـ البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، خلال الحوار:

اعتذر للمصريين لعدم تحقيق ميدالية ذهبية فى أولمبياد طوكيو 2020

خسرت الذهبية بسبب ظلم تحكيمى و اعتبارات سياسية من الحكم المغربي

حياتى قبل المشاركة فى طوكيو 2020 كانت متوقفة و ضحيت بحاجات كثيرة من أجل أولمبياد

قالولي اعتزلي وبلاش لعب كاراتيه بسب جبت الميدالية لمصر

أهدي الميدالية لـ 100 مليون مصري

أجلت حفل زفافى على حبيب عمري محمد سامي من أجل تحقيق ميدالية لمصر

كنت سأموت حال عدم تحقيق ميدالية لمصر

أعشق الأهلى وأرفض جميع العروض المقدمة من الأندية

سعيدة بالمكافأة المادية و المعنوية من النادي الأهلي

بشكر الرئيس السيسي الداعم الأول للريضة ولـ الوزير أشرف صبحي