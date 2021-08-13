نجوم كرة القدم في زفاف كريمة إبراهيم البطل مدرب حراس المرمى.. صور

أبرزهم محمد عامر وعبد الحميد بسيوني

احتفل الدكتور إبراهيم البطل، المحاضر بالنقابة العامة للرياضيين ومدرب حراس المرمى، بحفل زفاف كريمته على المستشار بلال بدر، بإحدى قاعات الأفراح الشهيرة بالقاهرة، وسط فرحة غامرة، وأجواء من البهجة والسرور.

حضر الحفل كوكبة من نجوم كرة القدم، من بينهم محمد عامر، نجم النادي الأهلي السابق، وعبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، وأحمد مصطفى سالم، المدير الفني السابق لكفر الشيخ، ومحمد رمضان الصغير، لاعب الترسانة ومنتخب مصر السابق، وهاني البعل، مدرب حراس مرمى كفر الشيخ السابق.

كما حضر لفيف من الشخصيات الرياضية والعامة ونجوم كرة القدم من مختلف الأندية الرياضية، والتقط الجميع الصور التذكارية بهذه المناسبة السعيدة مهنئين العروسين بالزفاف السعيد، ومتمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

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