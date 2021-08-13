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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: إزالة 87 عقارا ونقل ٢٢٣ اسرة من عزبة أبو قرن لمساكن مجهزة..صور

المهندسة جيهان عبد
المهندسة جيهان عبد المنعم

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن  عدد العقارات التي تم إزالتها  بشكل نهائي حتى اليوم بمنطقة عزبة أبو قرن العشوائية وصل إلى ٨٧ عقار وقد بلغ عدد الاسر التي تم تسكينها وتسليمها الوحدات البديلة المجهزة  ٢٢٣ اسرة    مستحقة  وجارى اعمال الازالة.

وأكدت ان ذلك في ضوء ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة الفسطاط في مصر القديمة وذلك لاستعادة الوجه الحضاريّ للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، ولتتكامل على نحو نموذجيّ مع التطوير الذي تم ببحيرة عين الصيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية 


وليتزامن ذلك  أيضا مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للقضاء  على المناطق العشوائية غير الامنة والتي تمثل خطورة على حياة المواطن ولتوفير حياة كريمة لكل مواطن بمجتمع راقي متحضر .

وتفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اعمال الازالة بمنطقة عزبة أبوقرن بحي مصر القديمة لمتابعة اعمال الازالة الجارية والوقوف على اخر المستجدات  بموقع الازالة وتذليل أي عقبات وإيجاد حلول فورية لها .

و وجهت بضرورة المضي بخطوات سريعة فى اعمال الازالة للانتهاء فى الموعد  المحدد لذلك ليتسنى للجهات المعنية البدء في تنفيذ المشروع الترفيهي الذى وجه به   رئيس الجمهورية.

كما شددت على ضرورة التعاون مع المواطنين من قاطني العقارات الجاري ازالتها وتنفيذ الاعمال بشكل منظم  وتسليم المستحقين لوحداتهم المجهزة بمدينة معا بحي السلام فور الاخلاء إلى جانب توفير سيارات تابعة للمحافظة لمساعدة أهالينا من قاطني المنطقة الجاري ازالتها فى توصيل متعلقاتهم للسكن الجديد .


جدير بالذكر أن رؤية مشروع التطوير تعتمد على تصميم  حديقة عامة تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الاثرية والتاريخية، وذلك من خلال توسطها بين تلك المعالم والمواقع، مما يجعلها مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً، إلى جانب اتاحة عدد من الأنشطة الترفيهية، وكذا الصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، وذلك اعتماداً على احياء التراث الخاص بها عبر مختلف العصور التاريخية.

 وترجع  أهمية إنشاء حديقة مركزية للقاهرة بمنطقة الفسطاط التي تتمتع بموقع جغرافي في قلب القاهرة، ومكانة تاريخية فريدة لقربها من مجمع الأديان والحضارات ويعد  إنشاء هذه الحديقة  سبب فى تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، وسيوفر متنزهاً للأسر المصرية، وواجهة سياحية مفتوحة للاطلاع علي جمال القاهرة التاريخية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب محافظ القاهرة حياة كريمة بحيرة عين الصيرة عين الصيرة المتحف القومي للحضارة عزبة أبو قرن

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