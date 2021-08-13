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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. وزير التعليم: كل التوقعات المتداولة عن نتيجة الثانوية العامة 2021 والتنسيق “غلط.. البحث العلمي تعلن عن عضوية أكاديمية الشباب للعلوم GYA لعام 2022

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وزير التعليم: كل التوقعات المتداولة عن نتيجة الثانوية العامة 2021 والتنسيق “غلط

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع التوقعات و الاجتهادات و المؤشرات الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 و تنسيق الجامعات 2021 ، والمبنية على أفكار و تكهنات الأعوام الماضية لا أساس لها من الصحة.
حيث قال وزير التربية والتعليم : التغيير الجذري في نوعية وشكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 وكذلك طرق التصحيح ، يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على الأعوام الماضية وبالتالي كل ما يقال حاليا بشأن توقعات نتيجة الثانوية العامة والتنسيق من خيال كاتبه فقط.


نتيجة الثانوية العامة 2021 .. توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن درجات الرأفة

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، مازال وزير التربية والتعليم يحاول حسم الجدل المثار بشأنها لوقف الشائعات المتزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وتقليل توتر الطلاب المنتظرين اعلان النتيجة بفارغ الصبر.
حيث قال وزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لن نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضيف ١٠٪؜ رأفة للطلاب قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2-21 كما يردد البعض .


نتيجة الثانوية العامة 2021| شوقي: محدش يقدر يجيب نتايج دلوقتي ولا الوزير شخصيا

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة جديدة بشأنها للرأي العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد أن أصبحت نتيجة الثانوية العامة 2021 هي الشغل الشاغل لجميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على السوشيال ميديا.
حيث قال وزير التربية والتعليم : التصحيح هذا العام "إلكتروني" ويتم في مكان مركزي "ولا يوجد تصحيح في كنترولات" مثل الأعوام الماضية .

 

انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 .. غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2021 "الدور الثاني" لجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري- فندقي) للعام الدراسي 2020/2021 اعتبارا من غد السبت 14 أغسطس 2021.

 

نيران زخات شهب البرشاويات تنير سماء مصر.. 80 شهابا في الساعة

تشهد سماء مصر فجر اليوم الجمعة الموافق 13 أغسطس، زخات شهب البرشاويات وهى تعد  واحدة من أجمل الظواهر الفلكية حيث تواصف بالأفضل لهذا العام ومن الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

 

19 أغسطس.. المقابلات الشخصية لطلاب الدراسات العليا بعلاج طبيعي القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول للالتحاق بـ الدراسات العليا بمراحلها المختلفة ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه ) ودرجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي (DPT) للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
 
كما أعلنت إدارة كلية العلاج الطبيعى مواعيد المقابلة الشخصية والامتحان للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بجميع البرامج المختلفة بداية من يوم الخميس 19 أغسطس الجارى .


البحث العلمي تعلن عن عضوية أكاديمية الشباب للعلوم GYA لعام 2022.. تفاصيل


أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع  شبكة أكاديميات العلوم الافريقية  NASAC عن عضوية اكاديمية الشباب للعلوم (GYA)  لعام 2022 حيث الدعوة مفتوحة لجميع العلماء الذين يعملون في أي تخصص قائم على البحث، بما في ذلك العلوم الطبيعية والفيزيائية والاجتماعية، وكذلك الفنون والعلوم الإنسانية.

 

 

 

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