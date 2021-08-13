نتيجة الثانوية العامة 2021 .. توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن درجات الرأفة

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، مازال وزير التربية والتعليم يحاول حسم الجدل المثار بشأنها لوقف الشائعات المتزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وتقليل توتر الطلاب المنتظرين اعلان النتيجة بفارغ الصبر.

حيث قال وزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لن نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضيف ١٠٪؜ رأفة للطلاب قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2-21 كما يردد البعض .

وأضاف وزير التعليم : هناك أساليب علمية حديثة لضبط مستويات الصعوبة ، تتم الآن وما تزال نتيجة الثانوية العامة 2021 في نطاق الإعداد ، وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بشكل قاطع لن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الأحد مثلما يروج البعض على وسائل التواصل الاجتماعي .

وقال وزير التربية والتعليم : قلنا بوضوح شديد أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سوف يكون في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس 2021.

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف نعلن موعد المؤتمر الصحفي الخاص بـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على حسابي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،وعلى موقع الوزارة الرسمي.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لا يعلم أحد بـ موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 ، ولا صحة لأى أخبار عن نتيجة الثانوية العامة 2021 من أى مصدر آخر ، ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول.

ظهور نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى البلد

ويستعد موقع صدى البلد الاخباري لـ اتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات خلال أيام .

وفي هذا التقرير ننشر كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها من وزير التعليم

حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا

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مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

وقال وزير التربية والتعليم لـ صدى البلد : مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 ، تؤكد أن الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن هناك اختلاف الملحوظ في نتيجة الثانوية العامة 2021 ، متركزا في نسبة من حصلوا على اكثر من 90 % او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% : 90% وهكذا ، حيث ان اعداد الطلاب الحاصلين على هذه النسب لن تكون مثل الأعوام الماضية.

وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء اليوم، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.