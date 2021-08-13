نتيجة الثانوية العامة 2021| شوقي: محدش يقدر يجيب نتايج دلوقتي ولا الوزير شخصيا

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة جديدة بشأنها للرأي العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد أن أصبحت نتيجة الثانوية العامة 2021 هي الشغل الشاغل لجميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على السوشيال ميديا.

حيث قال وزير التربية والتعليم : التصحيح هذا العام "إلكتروني" ويتم في مكان مركزي "ولا يوجد تصحيح في كنترولات" مثل الأعوام الماضية .

وأضاف وزير التربية والتعليم : لا يستطيع أحد الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن ولا حتى الوزير شخصيا.

وقال وزير التربية والتعليم : لمن يطلب منا النتائج قبل الموعد، نحن ليس لدينا القدرة على ذلك لان النتيجة لم تكتمل بعد.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بشكل قاطع لن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الأحد مثلما يروج البعض على وسائل التواصل الاجتماعي .

وقال وزير التربية والتعليم : قلنا بوضوح شديد أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سوف يكون في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس 2021.

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف نعلن موعد المؤتمر الصحفي الخاص بـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على حسابي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،وعلى موقع الوزارة الرسمي.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لا يعلم أحد بـ موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 ، ولا صحة لأى أخبار عن نتيجة الثانوية العامة 2021 من أى مصدر آخر ، ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول.

ظهور نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى البلد

ويستعد موقع صدى البلد الاخباري لـ اتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات خلال أيام .

وفي هذا التقرير ننشر كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها من وزير التعليم

حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا

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مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

وقال وزير التربية والتعليم لـ صدى البلد : مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 ، تؤكد أن الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن هناك اختلافا ملحوظا في نتيجة الثانوية العامة 2021 ، متمركزا في نسبة من حصلوا على أكثر من 90 % او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% : 90% وهكذا ، حيث أن أعداد الطلاب الحاصلين على هذه النسب لن تكون مثل الأعوام الماضية.

وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء اليوم، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.