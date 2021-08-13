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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل صورة تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل الشمالي

عمرو دياب مع دينا
عمرو دياب مع دينا الشربيني في الساحل

من جديد عادت الشائعات تطارد علاقة الفنانة عمرو دياب ودينا الشربيني بعد انتشار صورة التقطت لهما سويا في الساحل الشمالي، وتلميح عمرو دياب للعودة في حفله أمس. 

حصل موقع صدى البلد على صورة ظهر فيها عمرو دياب إلى جوار دينا الشربيني، في الساحل الشمالي، أثناء التقاط صورة مع جمهور له، واجتمعا سويا تناول الطعام برفقة عدد من الأصدقاء. 

وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن هذه الصورة التقطت في صيف 2020، قبل انقطاع العلاقة بين دينا الشربيني وعمرو دياب.

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا جديدا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح أول مارينا لليخوت في مصر، وذلك في منتجع مراسي بالساحل الشمالي.

ونشر عدد من النجوم والمشاهير صورا وفيديوهات لحفل عمرو دياب في مارينا اليخوت، وظهر الهضبة في إحدى الفيديوهات وهو يلمح إلى العودة لدينا الشربيني. 

عقب غناء عمرو دياب لأغنية برج الحوت، رد على أحد الحاضرين من الجمهور قائلا "هنرجع"، وهو ما اعتبره الحاضرون إشارة إلى اقتراب عودة علاقته مع دينا الشربيني. 

صور دينا الشربيني وعمرو دياب 

ظهرت مؤخرا صورة جمعت دينا الشربيني وعمرو دياب، واعتقد الكثيرون أنها حديثة إلا أنها من جلسة تصوير قديمة قبل انقطاع العلاقة بينهما لحملة دعائية شارك بها عدد من المشاهير. 

علم “صدى البلد” أن سبب انضمام الهضبة عمرو دياب إلى الحملة الدعائية لإحدي التطبيقات على السوشيال ميديا يعود إلى ابنه عبد الله.

ويشارك عبد الله بنسبة في هذا التطبيق قد تصل إلى أكثر من مليون جنيه حيث استطاع أن يقنع والده بالانضمام للتطبيق. وكشف “صدى البلد”، أن صورة عمرو دياب ودينا الشربيني المتداولة هي صورة مجمعة لهما؛ حيث أن عمرو دياب تصور منفرداً كما تصورت دينا الشربيني أيضآ بمفردها ليتم جمع الشخصيات الدعائية للابلكيشن بعد ذلك.

كما علم “صدى البلد”، أن موعد التقاط الصورة كان قبل انفصال الهضبة ودينا الشربيني بشهر؛ كما تصورا صورة أخرى في نفس يوم تصوير الصور الدعائية.

وتداول عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب، صورة له مع حبيبته السابقة - الفنانة دينا الشربيني - وهي على يمينه، وعلى يساره النجمة يسرا، ويحيطهم عدد كبير من النجوم.

عمرو دياب دينا الشربيني عودة عمرو دياب ودينا الشربيني الهضبة مارينا اليخوت

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