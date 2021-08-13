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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التضامن: 15 مليون مواطن يحصلون على دعم مادي من الوزارة.. وحياة كريمة تحظى بإشادة الأمم المتحدة

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن مبادرة حياة كريمة بدأت فى يناير 2019، وأن هذا المبادرة تحظى بإشادات من الأمم المتحدة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن وزارة التضامن هى المنسق العام لهذه المبادرة ثم تقاسمت المسئولية مع التنمية المحلية، وبعد ذلك أصبحت المبادرة مسئولية جميع الوزرات بالتعاون مع المجتمع المدني.


ولفت إلى أن حياة كريمة مشروع قوى يشارك فيه الوزارات والمجتمع المدنى، والجميع يعمل من أجل توفير حياة كريمة لـ المواطنين.


وأشار إلى أن هناك 15 مليون مواطن مصري يحصل على دعم مادي من وزارة التضامن، وأن الدولة تسعى للقضاء على الأمية وتسجيل صفر فى عام 2030، والدولة تقوم بتوفير تأمين صحى للمواطنين.


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الأمم المتحدة تستعرض تجربة صندوق تحيا مصر في تنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية

 

استعرضت منظمة الأمم المتحدة، أمس الخميس، تجربة صندوق تحيا مصر في تنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية في العالم، والتي حصدت 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة عبر تقنية الفيديو، بمشاركة وكالاتها وبرامجها المختلفة، وفي مقدمتها FAO،UNDP،UNICEF ،UNESCO، WHO ، بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للشباب، تحت عنوان (تحويل النظم الغذائية): الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب وإلقاء الضوء على أهمية مشاركة الشباب الهادفة لنجاح هذا الجهد العالمي وإسماع أصواتهم.

 

من جانبه قال المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، محمد مختار، خلال كلمته بالمؤتمر، إن نجاح الصندوق في تنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية في العالم، يعد ترجمة للخبرات المتراكمة التي اكتسبها في تنظيم القوافل الإنسانية بشكل عام، مضيفا أن إدارة الصندوق كانت حريصة على توصيل الدعم الغذائي لأكثر من مليون أسرة مستحقة في مختلف محافظات الجمهورية، استعدادا لشتاء 2021، بل وتوفير الأغطية والملابس الشتوية لدعم هذه الأسر.

 

وأوضح أن أكبر قافلة في العالم، كانت بمثابة تحد لفريق الصندوق  سواء بتعبئة وتحميل أكثر من 3600 طن من المواد الغذائية الجافة، و2000 طن من الدواجن، فضلا عن الأغطية والملابس، وذلك في أقل من 3 أيام فقط، بالإضافة إلى إدارة قافلة قوامها 480 شاحنة محملة بكامل طاقتها، وتنفيذ اشتراطات ومعايير جنيس العالمية في تسيير هذه القافلة، ومشاركة 1000 متطوع لتوزيع محتويات هذه القافلة وصولا إلى تسجيل ثلاثة أرقام قياسية عالمية كأكبر قافلة مساعدات في التاريخ.

 

وأشار مختار إلى أن الصندوق شارك أيضا في الحوار المجتمعي، التي نظمته وزارة الخارجية المصرية، استعدادا لقمة الأمم المتحدة للغذاء 2021 المزمع عقدها على مستوى قادة ورؤساء الدول بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر القادم لاتخاذ إجراءات عاجلة للتحول لنظم غذاء مستدامة وقادرة على الصمود في ظل الأزمات، مؤكدا على حرص الصندوق على المشاركة الفاعلة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والوكالات والبرامج الأممية لتحقيق أقصى استفادة للأسر المستحقة من مبادرات الدعم الغذائي.

 

ولفت إلى أن الصندوق أطلق مبادرة بعنوان بالهنا والشفا للمشاركة في توفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، وينظم من خلالها قوافل دورية لتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها على مدار العام، تقدم الدواجن، اللحوم، المواد الغذائية الجافة، الخضروات، المعلبات، الفاكهة، ليستفيد من المبادرة نحو 8 ملايين مواطن على مدار العام، فضلا عن الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي القادمة من المملكة العربية السعودية خلال أعوام 2017 و2018 و2019.

 

الجدير بالذكر أن احتفالية الأمم المتحدة جاءت بمشاركة نحو 500 من الشابات والشباب يمثلون العديد من المبادرات الشبابية من أنحاء مصر، والهادفة، حيث سيتم استعراض ابتكارات وحلول وأفكار ريادية مقدمة من الشباب من أجل معالجة التحديات التي يواجهها نظامنا الغذائي ومواجهة أوجه عدم المساواة على مستوى الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي.

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