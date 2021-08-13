تعرف على حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 13-8-2021

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13-8- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، مقدمة البرنامج إن الجو حار وهناك ارتفاع فى الرطوبة، ولذلك ننصح المواطنين يتناول المياه بكميات كبيرة فى هذه الفترة.

ولفتت إلى أن جميع الدول بالعالم تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة، والجميع يتمنى انكسار الموجة الحارة.

وفي سياق متصل: أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة، حيث تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يكون الطقس شديد الحرارة ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

ويكون طقس الـ 48 ساعة القادمة، ليلا، معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء، - بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.



أما عن الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس الـ 48 ساعة القادمة، الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسبة الرطوبة أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، لافتًا إلى أن الموجة الحارة انكسرت بداية هذا الأسبوع، وعادت درجة الحرارة للمعدلات الطبيعية، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة يُشعرنا بزيادة ارتفاع درجة الحرارة.

وتابع " أن التوقعات تُشير إلى استمرار هذا الطقس بنفس الشكل حتى نهاية شهر أغسطس، والأجواء ستكون مستقرة إلى حد كبير.

ولفت إلى أن الشابورة المائية لن تعوق حركة السيارات، مطالبًا المواطنين الذين يسافرون إلى السواحل الشمالية بقيادة السيارات بعد الساعة السابعة صباحًا؛ للاطئمنان عليهم من الشابورة المائية، والحفاظ على سلامتهم الشخصية.

قال الدكتور محمد الحوفى أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، إن تناةل الفاكهة فى فصل الصيف من الأشياء الهامة، والله وفر فى فصل الصيف أنواع كثيرة من الفاكهة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية اسماء يوسف، أن الفاكهة تحفظ الجسم من مشكلات كثيرة، ولذلك ننصح المواطنين بتناول الفاكهة بشكل مستمر.

ولفت إلى أن عدم تناول الفاكهة يتسبب فى مرض الجذور الحرة، وأن تناول الفاكهة يقى من الأمراض السرطانية.

وأشار إلى أن تنال الفاكهة أفل بكثير من تناولها كـ عصير، لآن العصائر تتسبب فى مشكلات.

وأوضح أنه يطالب بتناول الفاكهة فمن الممكن أن يتم تناول 10 حبات من الفراولة، أو 5 حبات تين، أو واحدة من المانجا.

بيان بـ درجات الحرارة بالمحافظات:



القاهرة الصغرى 26 والعظمى 38



شبين الكوم الصغرى 26 والعظمى 37



طنطا الصغرى 26 والعظمى 37



دمنهور الصغرى 25 والعظمى 34



الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 32



بلطيم الصغرى 26 العظمى 33



مطروح الصغرى 25 والعظمى 31



السلوم الصغرى 25 والعظمى 32



سيوة الصغرى 24 والعظمى 39



بورسعيد الصغرى 26 العظمى 33



دمياط الصغرى 26 والعظمى 32

