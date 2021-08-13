أشرف عبد الباقي ناعيا مدير مسرح مصر: كان أب لينا كلنا

نعى الفنان أشرف عبد الباقي ، حسن نجيب مدير مسرح مصر الذي وافته المنية، اليوم.



وكتب أشرف عبد الباقي عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء لله توفي اليوم الاستاذ حسن نجيب مدير الفرقة.. كان اب لينا كلنا من وقت مابدأنا مسرح.. ربنا يرحمه ويغفرله.. دعواتكم".





وشارك نجوم مسرح مصر في مسرحية "المؤلف"، وتدور أحداثها حول مؤلف لا يقدم اعمال جديدة منذ فترة طويلة حتي يطلب احد المنتجين أن يتعاقد معه لتقديم عدة اعمال سينمائية، بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.





