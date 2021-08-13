استشاري صحة نفسية: الصداقة الحقيقية تخلو من المصالح

قال الدكتور مصطفى الزريقي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي، إن الصداقة علاقة إنسانية تبنى على العديد من الصفات، أهمها الصدق والثقة والإخلاص.



وأضاف “مصطفى الزريقي” خلال حواره ببرنامج حياتك صحتك" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الصداقة علاقة متبادلة تخلو من المصالح، ولا يمكننا إطلاق لقب الصداقة علاقة تحتوي على المصلحة.



وأوضح أن الصديق يجب أن يكون مساند ومساعد، ويجب أن تشعر بأن صديقك هو السند الذي يمكن أن تعتمد عليه، مشددا على أهمية الصدق العلاقة.



وتابع: “يجب أن يكون هناك اهتمامات مشتركة بين الأصدقاء، حتى يكون هناك حديث وتنوع في علاقة الصداقة”.



