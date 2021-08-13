برلماني: شباب مصر يعيش أزهى عصوره في ظل قيادة الرئيس السيسي

أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن الشباب المصرى حصل على مميزات لم يسبق لها مثيل من قبل ويعيش أزهى عصوره في ظل قيادة الرئيس الذى وضع هذه الشريحة الهامة على رأس أولوياته واهتم بها اهتماماً كبيراً وحقق أحلامها وفتح الطريق أمام الشباب وأهلهم لتوليهم المناصب القيادية إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناصب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل.

وقال أبو زيد، إنه بمناسبة اليوم العالمى للشباب فإن الشباب المصري الرائع مثل يحتذى به ودائما ما يضرب المثل في النجاح والاجتهاد ، فهم منارة وقادة المستقبل وركيزة النجاح وبناة الحاضر وأيقونة العطاء لذلك حرص الرئيس على أهمية تمكينهم في مواقع صناعة القرار فى مختلف المجالات وهو ما ظهر جليَا في تشكيلة مجلسى النواب والشيوخ تحت قبة البرلمان وكذلك تعييهم فى مواقع نواب المحافظين، وأيضا اختيار شريحة منهم لمواقع المحافظ وغيرها من الوظائف القيادية فى الجهاز التنفيذى للدولة.

ووجه النائب، تحية إعزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى الشباب وأهله للقيادة وجعله صانع قرار وأصبح يعيش أزهى عصوره ، وكل التحية والتقدير أيضاً لشباب مصر المخلص أمل المستقبل .