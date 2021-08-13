48.8 درجة.. دولة أوروبية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخ القارة

ايطاليا

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، إيطاليا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق فى أوروبا.



ووفقا للتقرير، سجلت درجة الحرارة فى جزية صقلية الإيطالية رقما قياسيا جديدا فى تاريخ أوروبا، ب48.8 درجة مئوية، بعدما ضربتها الحرائق وأتت على الألاف الهتكتارات.



كما وصلت أيضا منطقة كالابريا الجنوبية وأودت بحياة مزارع سبعيني، حيث قال عالم أرصاد جوية: إنه إذا تم التحقق من صحة البيانات فقد تصبح أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها على الإطلاق بأوروبا، متجاوزة الرقم القياسي السابق 48 درجة التي تم قياسها فى أثينا فى 10 يوليو 1977.



وطالت الحرائق أيضا محمية طبيعية شرق روما، فيما قامت فرق الإطفاء بإجلاء السكان حول المنطقة، حيث توقعت السلطات الإيطالية إستمرار ارتفاع درجات الحرارة.

