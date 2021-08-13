لتنمية الثروة الحيوانية.. التأمين على 154 ألف رأس في البحيرة

الطب البيطري

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية تضافر الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وإجراء التحصينات الدورية بالإضافة الى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين.

التأمين على ١٥٤٤٥٥ حيوان

وأشاد المحافظ، بجهود مديرية الطب البيطري وفرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة، حيث تم التأمين على ١٥٤٤٥٥ حيوان خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة عن العام المالي الماضي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٥٨.٢٨% حيث كانت أعداد الحيوانات المؤمن عليها خلال العام المالي الماضي ٩٧٥٧٨ رأس.