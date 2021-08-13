رئيس البريد في حكومة نظيف يكشف كواليس توليه المنصب مع ثورة يناير

قال المهندس هاني محمود ، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ، إنه تولى مسؤولية رئاسة مجلس البريد المصري، في حكومة الدكتور أحمد نظيف ، موضحا أن جميع الشخصيات في مجلس الوزراء في ذلك الوقت اجتمعت على اختياره.

وأضاف المهندس هاني محمود ، خلال لقائه لـ برنامج " كنوز الوطن " ، مع الإعلامي " أيمن عدلي " ، والمذاع على الفضائية المصرية ، أنه تردد في تولي المنصب ، وبعد جلوسه مع مع الدكتور " أحمد نظيف " استشعر أن بمقدورة منح مصر الكثير من الخبرات التي تستحقها .

وأشار إلى أن هيئة البريد كانت بها أكثر من 50 ألف موظف ، ومليارات الجنيهات للمصريين مضافة لهيئة البريد ، معقبا : " عملت استخارة وحسيت أني عندي قبول لقبول منصب البريد " .

وتابع أنه من أجل أن يتخلى عن منصبه خارج البلاد ، كان لابد من الانتظار لمدة 4 شهور ، وهذا المدة التي اندلعت بعدها ثورة الـ25 من يناير .

وأردف : لما رحت مكتبي في العتبة لقيت الشوارع مقفولة ، والحارس بيقولي " اجازة يافندم " ، وطلعت ملقتش حد .