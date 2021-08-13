عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك يهنئ المفتي بمناسبة تمديد خدمته

بيان الأقباط الكاثوليك
بيان الأقباط الكاثوليك لتهنئة مفتي الجمهورية بمناسبة تمديد خ

قدم الأنبا إبراهيم إسحق ، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر التهنئة للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة تجديد الثقة وتمديد خدمته لمدة عام آخر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إسحق، فى برقيته، "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالإصالة عن نفسي، نهنئ الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة تجديد الثقة وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام آخر من قبل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونطلب من الله القدير أن يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد".

 

 

الأنبا إبراهيم أسحق الكاثوليك للدكتور شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي مفتى الجمهورية

ترشيحاتنا

هنط في المية الحقوني|نشوب حريق في مركب الإعلامية بسمة وهبة بـ الساحل

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

خطيب المسجد الحرام: المؤمن العاقل لا يضيع شيئا من عمره في البطالة

السفارة السعودية تصدر تحذيرا شديدا لمواطنيها في جورجيا

إنفوجراف| ضوابط جديدة لسفر النواب للخارج بلائحة البرلمان بعد تصديق الرئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

الأردن يعزي مصر في شهداء عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. اشترت جهازها.. من هو خطيب نور عمرو دياب المنتظر؟

فيديوجراف.. بعضها ليس له علاج.. 8 أنواع منتشرة لـ فيروس الهربس

فيديوجراف.. فقدت عذريتها.. أم تعذب طفلتها ذات الـ8 سنوات

المزيد

ساحة رأي

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ