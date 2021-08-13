بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك يهنئ المفتي بمناسبة تمديد خدمته

قدم الأنبا إبراهيم إسحق ، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر التهنئة للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة تجديد الثقة وتمديد خدمته لمدة عام آخر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إسحق، فى برقيته، "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالإصالة عن نفسي، نهنئ الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة تجديد الثقة وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام آخر من قبل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونطلب من الله القدير أن يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد".