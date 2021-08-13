شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن إغلاق حسابه وابتعاده عن السوشيال ميديا

أعلن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، إغلاق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشكل مؤقت.



وكتب وائل، عبر حسابه على "فيس بوك": "أنا هقفل الأكونت فترة.. وشكرًا على اهتمام الناس الفترة اللي فاتت ودعواتها".



سفر ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا

غادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولى، متوجهة- بطائرة إسعاف مجهزة- إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات هناك من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.



رد فعل أحمد العوضى على تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

انتابت الفنان أحمد العوضى زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الغضب الشديد، وكشف عن نيته فى مقاضاة المتسببين فى الأزمة الصحية لزوجته والتى استدعت سفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.

وقال أحمد العوضى عن أزمة زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك عبر صفحته على “فيسبوك”: “ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سأتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لها، وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظنن صمتي نسيانا، بل لكل حدث حديث”.