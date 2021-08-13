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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد var الإسماعيلي .. محمود عاشور حكما لمباراة الأهلي وإنبي

محمود عاشور
محمود عاشور

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، مباراة الأهلي وإنبى، المقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، على ستاد الأهلى السلام، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام، للحكم الدولي محمود عاشور.

ومن المقرر أن يقود عاشور مباراة الأهلي وإنبي كحكم ساحة، بعد أن أسندت له مهمة حكم الفار في لقاء الإسماعيلي أمام الأهلي في الجولة الـ29 من بطولة الدوري.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي، على ملعب التتش، مساء اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمباراة إنبي في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدٍ السبت، على ستاد الأهلي we السلام.

 

محاضرة فنية وتدريبات قوية

عقد بيتسو موسيماني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة إنبي غدًا.

كما عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون؛ من أجل الترتيب للمباراة المرتقبة.
 

وخاض الأهلي تدريبات بدنية وفنية قوية اليوم في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المهمة غدًا.

الاطمئنان على محمد شريف


كذلك عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مع محمد شريف، في حضور الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، قبل انطلاق مران الأهلي اليوم، وذلك من أجل متابعة حالة اللاعب والاطمئنان عليه.

 

تدريبات خفيفة لـ«بدر بانون»
 

وخاض بدر بانون مدافع الفريق تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الأهلي مساء اليوم.

 

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إنه تم وضع برنامج بدني للاعب، خاصة أنه عائد من فترة راحة بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل تعافيه وظهور مسحته سلبية اليوم.

 

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لخوض مباراة إنبي في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى موسيمانى اتحاد الكرة الدوري الاهلى وانبي الدوري الممتاز فيروس كورونا النادي الأهلي

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