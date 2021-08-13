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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لغة القدماء| تفاصيل البرنامج التعليمي للأطفال في المتحف المصري.. فيديو

المتحف المصري
المتحف المصري

قالت الدكتور شرين أمين، مدير متحف الطفل بالمتحف المصري في التحرير، إن المتحف ينظم برنامجا تعليميا للأطفال باللغة المصرية القديمة.

 

وأضافت "أمين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الاشتراك في البرنامج يتم عن طريقين، إما الصفحة الرسمية للمتحف المصري، أو إدارة العلاقات العامة بالمتحف"، موضحة: "جميع البرامج مجانية، ومقدمة؛ بهدف الخدمة الاجتماعية".

 

وأوضحت مدير متحف الطفل بالمتحف المصري: "يتعلم الطفل خلال البرنامج، لغة القدماء، واللغة المصرية القديمة، فضلا عن تصحيح المفاهيم الخاطئة للمفاهيم المصرية القديمة، وإلقاء الضوء عن الحضارة المصرية القديمة"، لافتة: "يحصل الطفل على شهادة تقدير بنهاية البرنامج".

 

وأشارت مدير متحف الطفل بالمتحف المصري، إلى أنه: "نظرا لظروف كورونا يتم الإكتفاء بـ10 أطفال فقط في المجموعة الواحدة.. والبرنامج لمدة شهر وسيتم تكراره في شهر أكتوبر المقبل".


” لغة القدماء“.. المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجا تعليميا للأطفال


تحت عنوان ” لغة القدماء“ بدأ المتحف المصري بالتحرير في تنظيم برنامج تعليمي للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية لإلقاء الضوء على الكتابة المصرية القديمة.

 

وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن هذا البرنامج يستهدف طلاب المدارس من الفئة العمرية من 6 إلى 8 سنوات، يتم تنظيمهم في مجموعات بواقع 10 أطفال في المجموعة الواحدة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية اللازمة ومن المقرر أن ينعقد هذا البرنامج كل يوم السبت من كل أسبوع لمدة شهر.

 

وأشارت إلى أن البرنامج يلقي الضوء على خطوط الكتابات المصرية القديمة وهي الهيروغليفية والهيراطيقية، والديموطيقية، موضحة انها خطوط لم تظهر كلها في وقت واحد وإنما جاءت في إطار تتابع زمني يعبر عن الامتداد الزمني الطويل الذي عاشته الكتابة المصرية القديمة، ويعبر في ذات الوقت عن النضج الفكري للمصري القديم.

 

وأضافت شيرين أمين المشرف العام على متحف الطفل بالمتحف، أن البرنامج يتناول أيضا تعريف الأطفال أدوات الكتابة في مصر القديمة، ووظيفة الكاتب، والأعداد فى مصر القديمة، وذلك من خلال تنظيم جولة داخل قاعات المتحف تشمل أنشطة تفاعلية باستعمال وسائل تعليمية متخصصة، ويتبع الجولة ورشة تعليمية في قاعة البردي.

 

لمتابعة البرامج التعليمية المقدمة خلال الفترة الصيفية يتم التواصل مع الصفحة الرسمية المتحف المصري بالتحرير:
 

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