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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 5 محاضر لـ مقاهى تقدم الشيشة فى الأقصر.. وإزالة 3 حالات إشغال طريق

حمله ليلية فى الأقصر
حمله ليلية فى الأقصر لمتابعة الإجراءات الاحترازية

 شنت رئاسة مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، حملة  للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وكذا تعليمات إغلاق المحال التجاريه فى المواعيد المحددة .


و تم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

 

 وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مقاهى تقدم الشيشة، وتم مصادرة 14 شيشة وعمل المحاضر للمقاهى المخالفة، و3 محاضر اشغال طريق، وتم إزالتها اداريا، و3 محاضر نظافة "إلقاء مخلفات فى الطريق العام" .
 

وشارك فى الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس مجلس المدينة والمتابعة الميدانية والاشغالات ومدير النظافة والتجميل.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار  مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
وتنفيذا لتعليمات وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر

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كما أكد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية   وضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة لغلق المحال، وشدد على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية .

كما أكد على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.

ضبط 1300 صورة بطاقة تموينية وسلع غذائية منتهية الصلاحية فى الأقصر

 

الأقصر حملة فيروس كورونا المستجد الإلتزام بالمواعيد المقررة المتابعة الميدانية بمحافظة الأقصر مدينة البياضية وكيل الوزارة من فيروس كورونا

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