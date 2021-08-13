تحرير 5 محاضر لـ مقاهى تقدم الشيشة فى الأقصر.. وإزالة 3 حالات إشغال طريق

شنت رئاسة مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، حملة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وكذا تعليمات إغلاق المحال التجاريه فى المواعيد المحددة .
و تم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مقاهى تقدم الشيشة، وتم مصادرة 14 شيشة وعمل المحاضر للمقاهى المخالفة، و3 محاضر اشغال طريق، وتم إزالتها اداريا، و3 محاضر نظافة "إلقاء مخلفات فى الطريق العام" .
وشارك فى الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس مجلس المدينة والمتابعة الميدانية والاشغالات ومدير النظافة والتجميل.
يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
وتنفيذا لتعليمات وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر
كما أكد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة لغلق المحال، وشدد على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية .
كما أكد على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.