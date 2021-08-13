ضبط 1300 صورة بطاقة تموينية وسلع غذائية منتهية الصلاحية فى الأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمدينة إسنا، لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

شارك في الحملة كل من، محمود أبو الوفا مدير إدارة تموين إسنا، وحجاج المريجي مفتش التموين، وأحمد طه ابراهيم، ومحمد الهواري مراقبي تموين إسنا.

وأسفرت الحملة عن ضبط تاجر تموين قام بتجميع عدد 29 بطاقة تموين، و عدد 1300 صورة ضوئية لبطاقات تموينة خاصة بالمواطنين، مع عدم وجود كارت التاجر والتحفظ على ماكينة الصرف وتحرير المحضر اللازم.

وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن، 24 علبة زبادي 75 جرام، و 12 طبق كبدة بقري 500 جرام، و 36 قطعة هوهوز، و 4 علب سمنة 2 كيلو جرام، 24 علبة مواد غازية 250مل، و4 علب حلاوة طحينية بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، وتحرير 1 محضر إدارة منشأه بدون ترخيص، وتحرير 1 محضر شهادة صحية .

وعلى الفور، تم مصادرتها وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.

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