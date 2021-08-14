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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على طريقة القبول بالجامعات التكنولوجية

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التعليم التكنولوجي هو مسار جديد للتعليم في مصر أولته الدولة المصرية اهتمامها كخطوة نحو المستقبل لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة والمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكما تعلم عزيزي الطالب أن القبول بالجامعات التكنولوجية يخضع للتنسيق الذي يقره مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي بالإضافة إلى شرط اجتياز اختبار قدرات، ويهدف اختبار القدرات إلى قياس لمستوى الطالب في المعارف الأساسية لما تم دراسته في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي (الثانوي العام أو الثانوي الفني).
 

بينما تأتي اختبار القدرات للجامعات التكنولوجية في ثلاثة مجالات رئيسية وهي كالتالي:

 

أولًا: اختبار اللغة الإنجليزية:
تشمل حروف الجر، أدوات الربط، المصطلحات الأكثر استخدامًا وكذلك الأزمنة في نطاق دراسة الطالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.
تتنوع أسئلة اللغة في العديد من الموضوعات الحياتية والعامة.

ثانيًا: اختبار الحاسب الآلي:

أنظمة التشغيل windows 7 _ windows 10.
برنامج محرر النصوصMicrosoft wordبجميع إصداراته.
برنامج الجداول الحسابية Microsoft Excel بجميع إصداراته.
برنامج العروض التقديمية Microsoft power point بجميع إصداراته.
برنامج قواعد البيانات Microsoft Access بجميع إصداراته.
شبكات الحاسب الآلي بمختلف أنواعها.
الإنترنت والبريد الإلكتروني وبرامج مستعرضات الإنترنت.
تكنولوجيا المعلومات التي تخص الحاسب الآلي.
مقررات ومناهج الحاسب الآلي الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية للمرحلة الثانوية.

التعليم العالي: 115 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات

ثالثًا: اختبار الرياضيات:

قواعد الأسس والجذور
المجموعات (طريقة السرد والاتحاد والتقاطع والفرق)
خصائص الأشكال الهندسية (متوازي الأضلاع - المربع – المستطيل – المثلث – المعين – شبة المنحرف - الدائرة)
محيط ومساحة كل من (المربع – المستطيل – المثلث – المعين – شبة المنحرف - الدائرة).
أنواع الزوايا والعلاقة بينها في الأشكال السابقة.
المتتابعات والأنماط المتزايدةوالمتناقصة والأعداد الأوليةوالفردية والزوجية.
حل المعادلات من الدرجة الأولى.
النسبة والتناسب.
علاقة الخط المستقيم مع الدائرة.
متوسط مجموعة من الأعداد.
ضرب وجمع وطرح وقسمة الكسور.
النسبة المئوية.

 

زمن الاختبار:

ساعة واحدة (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

 

شروط النجاح:

شروط النجاح في اختبار قدرات الجامعات التكنولوجية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.
عدد أسئلة الاختبار:
يشمل الاختبار 50 سؤال (أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ).
 

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