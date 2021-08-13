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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ صدى البلد

خاص| الشمس الجريئة.. المطربة حنان تكشف حقيقة عودتها إلى الغناء

المطربة حنان
المطربة حنان

صححت المطربة حنان، المعلومة المتداولة حول تاريخ ميلادها كاشفة أنه لا يصادف اليوم الجمعة 13 أغسطس مثلما هو مدون عبر موقع توثيق المعلومات «ويكيبديا» ومحرك البحث جوجل. 

قالت المطربة حنان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري إن تاريخ ميلادها هو 29 من شهر مايو، مشيرة إلى أنها لا تعلم كيف جاءت هذه المعلومات حول عيد ميلادها الذى احتفلت به قبل أشهر. 

وحول حياتها، قالت حنان إنها تسافر إلى ألمانيا بين الحين والآخر، وتقضي عطلاتها الأسبوعية خلال الصيف في الساحل الشمالي، مشيرة إلى أنها عادت من ألمانيا منذ فترة قصيرة. 

وحول عودتها للغناء مرة أخرى، قالت حنان إنها تلقت عروضا من بعض المنتجين خلال الفترات الأخيرة لكنها لم تأخذ الشكل الجدي، مشيرة إلى أنه حينما يرونها يتحمسون لعودتها بعدما تألقت في فترة التسعينات، ولكن الآن لا توجد مشاريع غنائية بشكل رسمي. 

أخر لقاء للمطربة حنان 

في شهر يونيو الماضي، حل كل من هشام عباس ومدحت صالح وحنان ضيوفا على الإعلامية "ياسمين عز"، ببرنامج "ليلة الخميس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

روت المطربة حنان، بعض الحقائق حول أغنيتي "السهرة تحلى" و "الشمس الجريئة"، قائلة:" أغنية السهرة تحلى كانت بتاعتي وأنا رفضتها..ومدحت صالح وقتها عرض علينا نبدل هو ياخد أغنية السهرة تحلى وأنا أغنية الشمس الجريئة".

وقامت "حنان" خلال حوارها ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: بإداء أغنية الشمس الجريئة على الهواء مباشرا.

وعلق الفنان هشام عباس على حديث المطربة "حنان" ، قائلا: "أغنية شمس الجريئة كسرت الدنيا ومكنتش أعرف أنها بتاعت مدحت صالح".

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في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. غنت بـ علبة شيكولاتة في بداية مشوارها

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المطربة حنان تكشف كواليس أغنيتي "السهرة تحلى" و "الشمس الجريئة"

كما أشعل المطرب "هشام عباس" مسرح "ليلة الخميس" بأغنية "الله يسلم حالك".

وكان قد طرح المطرب مدحت صالح قد طرح برومو أغنيته الجديدة الثانية  "يتقال" عبر قناته على موقع يوتيوب، ومن المقرر أن تكون الأغنية ضمن ألبومه الجديد والذى من المقرر أن يطرحه كاملا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتعاون مدحت صالح فى هذه الأغنية مع الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجيه، جيتار أحمد حسين.

وتقول كلمات الأغنية التى طرحها مدحت صالح : "يتقال.. زى ما يتقال، خدنا إيه من الناس.. دى غيرة وكلهم شايفين، اتنين فرحانين عايشين.. واحنا فينا حاجات كتيرة مش فى ناس تانيين، يتقال زى ما يتقال.. انت عندى حاجة تانية هما ولا فارقين.. خلى اللى يتكلم يا حبيبى يتكلم.. أنا قلبى أهوه مسلم يا روح الروح، مين اللى يشغلنى أو يبعدك عنى.. وعيونى تسبقنى مكان ما تروح. وانت جنبى يبان، قد ايه غالى عليا وقد ايه ملهوف، قلقان قولى ليه قلقان.. هات عنيك قدام عنيا وانت تنسى الخوف، يتقال زى ما يتقال.. انت عندى حاجة تانية وانت بكرة تشوف.. خلى اللى يتكلم يا حبيبى يتكلم.. أنا قلبى اهوه مسلم.. يا روح الروح".

وطرح النجم مدحت صالح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "القسوانى" من كلمات محمد فتحى، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أسامة كمال.

حنان المطربة المطربة حنان تاريخ ميلاد تاريخ ميلاد

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