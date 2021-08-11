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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. غنت بـ علبة شيكولاتة في بداية مشوارها

نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة

تحتفل  اليوم الأربعاء 11 أغسطس، الفنانة نجاة الصغيرة، أو نجاة محمد كمال حسني البابا - كما هو مكتوب في شهادة ميلادها -  بعيد ميلادها الـ 83، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1938.

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مشوار نجاة الصغيرة

وتمتعت "نجاة" بموهبة طاغية جعلتها تقتحم الساحة الفنية، وهي مازالت طفلة صغيرة، حيث بدأت بالغناء بمجموعة من أغاني كوكب الشرق حتي نجحت وتألقت وهي في السادسة من عمرها.

وهذا التميز والتألق جذب حولها كبار الملحنين والمطربين وعلي رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والشاعر الكبير نزار قباني وكامل الشناوي وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال الطويل.

وتألقت وذاع صيتها وأصبحت مطلوبة علي المستويين المحلي والعربي، وتزايد رصيدها لدى قلوب الجماهير محبة وتقديرا وتعلقا بفنها وإحساسها العالي.

وأطلق عليها محبيها (صوت الحب) الأمر الذي ارتفع معه رصيدها المادي لدى البنوك ولم تكشف الفنانة عنه يوما ما علي الإطلاق لأنها كانت دائما ما تصرح بأن هذا الأمر يعتبر مثل سن المرأة لا يجب السؤال عنه ولا يجوز الإفضاء به إطلاقا.

 

أول أجر لـ نجاة الصغيرة

وصرحت "نجاة" فقط عن أول أجر تقاضته، والذي اعتبر أقل أجر حصلت عليه كان عبارة عن (علبة شيكولاتة) قدمتها إليها الإذاعة المصرية عندما غنت لأول مرة لكوكب الشرق وهي بعمر الست سنوات.

تعد نجاة الصغيرة، أيقونة من أيقونات الغناء فى العالم العربى صوتها العذب الهادئ يدفع المستمع إلى الإنصات إليها. 

 

زيجات نجاة الصغيرة

تزوجت «نجاة» في عام 1955 من كمال منسي، أحد أصدقاء شقيقها، والذي ساعدها على النجاح في تلك المرحلة، وبدأت تاريخها الحقيقي في عالم احتراف الغناء وهي لم تتعد الـ 16 من عمرها.

كان زوج نجاة الصغيرة، شديد التأثر والإعجاب بصوتها، وأحضر لها كبار المؤلفين والملحنين الذين قدموها بشكل مميز، مثل: «أسهر وأنشغل أنا»، «اوصفولي الحب»، «حقك عليا وسامح» وغيرها. 

أنجبت نجاة الصغيرة، من زوجها الأول، ولدا واحدا يدعى "وليد"، ولكن تحول العش الهادئ إلى جحيم لا يطاق بعد 4 سنوات، إثر تدخلات الزوج في حياتها وفنها، فسعت إلى تجاوز الأزمة بمحاولة الطلاق الودي، لكنه رفض وتحولت القضية إلى ساحات المحاكم.

بعد 6 أشهر انفصلت «نجاة» عن زوجها الأول، لتتزوج مرة ثانية وأخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى، الذي أخرج لها فيلم «شاطئ المرح» عام 1967، ولم تستمر في الزيجة الثانية لفترة طويلة، بعدها أعلنت نجاة تفرغها لابنها وفنها، ولم تتزوج مرة أخرى.

 

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