الجندي: أفتخر بانتمائي للشمس.. وشكرا لمجلس أبوزيد على إطلاق اسمي بمضمار الاستاد



وجه احمد اسامة الجندي لاعب الخماسي الحديث الشكر لمجلس ادارة الشمس علي تكريمه مساء اليوم ومنحه شيك مكافاة تقديرا لما حققه في أوليمبياد طوكيو وحصد الميدالية الذهبية.

وقال الجندي في تصريحاته ان لفتة مجلس ادارة الشمس برئاسة د.أسامة أبوزيد علي تكريمه وإطلاق اسمه علي مضمار الاستاد الخاص بالنادي وأن هذا الأمر أسعده كثيرا ويدل علي تقدير مجلس الشمس لأبناءه.

واضاف لاعب الشمس انه يتمني ان يكون عند حسن ظن الجميع في الفترة القادمة ويحقق ذهبية باريس ٢٠٢٤ لانها دافع أساسي له.

واشار الجندي الي ان والده ووالدته تعبا معه كثيرا وهما شركاء النجاح في هذا الإنجاز ونفس الامر لكل مدربي الخماسي بالشمس بقياد خالد عصفور ودعم مجلس ادارة النادي له في الفترة الماضية.