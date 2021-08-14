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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحافظ على الخصوصية تعرف على اسباب تفضيل البرجولة على شواطئ مطروح

الاختيار المفضل وسط سحر الطبيعة .. حكاية البرجولات على شواطئ مطروح

البرجولات الاختيار
البرجولات الاختيار المفضل للمصطافين بمطروح

تمتلك محافظه مطروح العديد من الشواطئ المتميزه  وامتداد ساحلى كبير على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط .

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ولا يتوقف جمال شواطى مطروح على مياهها الفيروزية ورمالها البيضاء الناعمة ولكن قام أبناء مطروح مسئولى الشواطئ   باضافه لمسة جمالية على شواطئ مدينه مرسى مطروح.

حيث قام  الشباب من مسئولى الشماسي والكراسي  بالشواطئ بإقامة  البرجولات والتي اصبحت من العلامات المتميزه بشواطئ مطروح ويفضلها أبناء  المحافظه وزوارها  افضل من الشماسي.
يقول محمد علي من القاهرة إنه يحرص دائما على تأجير البرجولات وذلك نظرا لتميزها وخصوصيتها مضيفا أن من المميزات الهامة لها أن تكون الأسرة مجتمعة في مكان مغلق أمامها البحر مباشرة مما يضفي إليها جمالا على الشاطئ. 

وأضاف  أنه أثناء تناول الأطعمة والمشروبات على الشواطئ فإن هناك خاصية كبيرة تكون لي والأسرة   داخل برجولات لافتا أن هذه البرجولات  تميز شواطئ مطروح ، وقال : إنه يقوم بزيارة بعض الشواطئ في المحافظات الاخري والتي لا يجد مثل هذه البرجولات.

فيما يقول فرج كريم  من الإسكندرية إن أسرته تفضل دائما الجلوس أسفل برجولات خاصة بشواطى روميل و كليوباترا  والمقام بهاء برجولات تميزها عن غيرها من الشواطئ  لافتا أنه ينتظر أحيانا حتى يتم توفير برجوله داخل الشاطى عن طريق مسؤول الشاطئ عندما يكون هناك زحام على الشاطئ.

وأضاف أن   مطروح من المحافظات  رائعه الجمال فجميع شواطئها  تتميز بمياهها  الفيروزية متدرجه الألوان ورمال بيضاء ناعمه لافتا أنه يحرص كل عام  على زيارة   شاطئ عجيبة والأبيض والغرام وكليوباترا  بالاضافة الى شاطئ روميل والذي يتميز بأنه مناسب للاطفال لعدم وجود أمواج   واعماق به.


وأشار   أن  شاطيء روميل يُعد شاطىء الأمن والأمان في مطروح، حيث تأتي إليه معظم الأسر، للاستمتاع بالأجواء الجميلة والمياه الفيروزية،  بالإضافة إلى الجلوس أسفل البرجولات التى تميز الشاطئ مشيراً إن معظم شواطئ مطروح  تتميز  أنها آمنه على الأطفال، والكبار.


وبدوره قال شريف ابو المرازيق مسئول بشاطئ روميل من أهالى مطروح أنه يتم إلتجهيز لإقامة البرجولات على الشاطئ قبل موسم الصيف بوقت كافى لأنها تاخذ وقت فى إقامتها لافتا أن أبناء مطروح يفضلون تأجير البرجولات والتى تتميز أنها تناسب مع طبيعة أبناء مطروح الذين يحرصون على الخصوصية الأسرية حتى على الشاطيء.


وأضاف أن زوار المحافظة كانوا لا يفضلون الجلوس أسفل البرجولات  ومع الوقت أصبحت البرجولات الاختيار الأفضل للمصطافين من زوار المحافظة.

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