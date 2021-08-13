عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فصل موظف سعودي بسبب تطبيق توكلنا.. تفاصيل

فصل موظف سعودي بسبب
فصل موظف سعودي بسبب تطبيق توكلنا.. تفاصيل

قررت إحدى الشركات العاملة في السعودية الاستغناء عن موظف سعودي يدعى أبوصالح، لأنه رفض إدخال أحد مستشاري الشركة اللبنانيين، دون إبراز حالة تطبيق توكلنا.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن الموظف السعودي قوله "أنا أعمل موظف استقبال في الشركة منذ نحو 5 سنوات.. وتم تجديد عقدي مؤخرًا للسنة السادسة.. ومن مدة وهم يحاولون أن يضللوني، وطلبوا مني التوقيع على استقالة ورفضت".

وتابع الموظف السعودي "أنا أعمل بقطاع خاص منذ 5 سنوات، وهناك مسؤول دائما ما يتلفظ علي ولدي شهود بذلك.. ويأمرني بتنظيف أحد الممرات بالشركة بحجة أنه مسؤوليتي، وأثناء ذلك بدأت أتعب نفسيا.. وتحملت كل ذلك بسبب لقمة عيشي أنا وأسرتي".

السعودية.. الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل

تأثير سد النهضة على السعودية ..أستاذ بجامعة القصيم يوضح

وأضاف "بحكم عملي في الاستقبال، ووفق تعميمات الدولة التي تنص على عدم دخول أي شخص أي جهة إلا بعد إظهار تطبيق توكلنا، والتزامي بالتوجيهات، حضر المسؤول المقيم، وطلبت منه إظهار توكلنا.. فبدأ يسألني باستهزاء عمن وضع النظام ولماذا تُدقِّق؟".

وأكمل "ذكرت له أن النظام ينص على ذلك.. وأشرت له إلى لوحة توكلنا فاستاء مني، وبلهجة عنيفة قال: اليوم سنتخذ في حقك إجراء. وبعدها بساعات صدر قرار فصلي".

وأوضح الرجل السعودي أنه موظف بسيط ينفذ توجيهات الدولة وولاة الأمر، قائلا "عمري قرابة الـ٣٥ عامًا، وأعول أسرة، ولدي أطفال.. فمن ينصفني إذا كان خطئي فقط هو امتثالي لنظام نصت عليه قوانين بلدي؟!".

وواصل الموظف السعودي حديثه قائلا "لدي إثبات بالواقعة.. سأُظهره للجهات الرسمية في حال طلبها".

ورد المواطن السعودي على اتهام البعض له بأنه يبحث عن الشهرة، قائلا "لكل من اتهمني في قضيتي بأنني أبحث عن شهرة.. أقسم بمن أحل القسم بأني لا أريد سوى رفع الظلم والحصول على حق سلب مني لالتزامي بأنظمة وقوانين وضعت من مملكتي ومن ولاة أمري".

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية السعودية  سعد آل حماد،  وقوف الوزارة على جميع أطراف القضية للتحقق من ذلك.

موضوعات متعلقة

الكويت تدين استمرار محاولات الحوثيين تهديد أمن السعودية

السعودية.. وزارة التعليم تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد

السعودية.. الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: استقبال مليون و 766 ألفاً و400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" ..اليوم

محدود الدخل في قلب وعقل الرئيس السيسي .. مشروعات الإسكان شاهد عيان

غدا.. رفع حظر التجول في ليبيا

فالنسيا يفتتح الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي بهدف

فريال أشرف تكشف سبب صرختها لحظة حصدها الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو

المنفيون في جزر الندم.. الجماعة الإرهابية انفردت بالسلطة ولم تسمع لأحد بعد ثورة يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

حارس مرمى بيراميدز يتعرض لحادث سير مروع .. شاهد

خبر صادم.. مصطفى خاطر ناعيا مدير مسرح مصر

سيراميكا كليوباترا يعلن احتراف أحمد ياسر ريان في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادي الشمس يكرم الجندي بعد تتويجه بـ فضية أولمبياد طوكيو .. شاهد

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فيديو

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ