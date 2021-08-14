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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم العالي تعلن الموعد النهائي لاختبارات القدرات.. فيديو

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك 115 ألف طالب سجلوا رغباتهم في اختبار القدرات بتنسيق الجامعات.


أضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "العدد الذي سجل هذا العام أكثر من العام الماضي، وكل طالب لديه الحق في الدخول على الموقع لحجز موعد الاختبار".


أشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي،: "اختبارات القدرات تختلف من قطاع إلى قطاع آخر، فكلية الإعلام والسياحة والفنادق تكون اختباراتها ورقية والتصحيح إلكترونيا، أما بعض الكليات الأخرى من التربية الرياضية تحتاج إلى اختبارات عملية".

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي،: "تم عمل دليل إرشادي لكافة القطاعات التي تحتاج إلى اختبارات قدرات"، مؤكدا: "الطالب الذي لن ينجح في اختبار القدرات لن يدخل التخصص الذي قدم عليه"، متابعا: "يوم 18 أغسطس المقبل التاريخ النهائي لاختبارات القدرات على مستوى الجامعات المصرية".

 

 

التعليم العالي: 115 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 115 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.
وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

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