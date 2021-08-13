ملك الإفيهات والضحك .. شيما الحاج تدعو لـ صلاح عبد الله بالشفاء

قامت الفنانة شيما الحاج بتوجيه الدعاء الي الفنان القدير صلاح عبد الله، وذلك عقب إصابته بأزمة قلبية تسببت في دخوله الي المستشفى.

ونشرت شيما الحاج صورة تجمعها مع صلاح عبد الله، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستحرام" وعلقت "ربنا يديك الصحه يا اجمل عم صلاح فالدنيا كلهاويخليك لينا نورت الدنيا بوجودك يا ملك الافيهات والضحك صلاح_عبدلله شيماء يونس.

خرج الفنان صلاح عبد الله من المستشفى الاسبوع الماضي بعد تعرضه إلى وعكة صحية شديدة أسفرت عن إجراء عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

وكشف أشرف زكى نقيب الممثلين فى تصريح خاص، أن صلاح عبد الله يتمتع بصحة جيدة حاليا وحالته مستقرة للغاية.

تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة صحية منعته من حضور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس الذي عرض بحضور أبطاله، ويشارك فيه كضيف شرف في أحد المشاهد.

عاش الفنان القدير صلاح عبدالله في الموسم الرمضاني الماضي حالة من النشاط الفني المكثف، حيث شارك في أكثر من عمل درامي منها، مسلسل «قصر النيل» للنجمة دينا الشربيني، ومسلسل «بنت السلطان» للنجمة روجينا ومسلسل «فارس بلا جواز» للنجم مصطفى قمر، ومسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز.

مرض الفنان صلاح عبد الله

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن تفاصيل وأسرار حياته الشخصية لأول مرة أثناء كواليس فترة مرضه في أبريل الماضي.

وأضاف عبد الله خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "لحظات جريئة " المذاع على قناة "القاهرة والناس "، أنه كان لديه الشعور أن سبب مرضه كان حسدا من بعض الأشخاص، موضحا أن كل من حوله كانوا يقومون دائما بإقناعه بذلك.

وأكد الفنان صلاح عبد الله، أنه قام بالعديد من الأعمال الفنية من عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٠، مشيرا إلى أنه يخاف كثيرا على زوجته من الحسد و إنها تقوم بتنبيهه من ذلك عندما يريد نشر صورة مع حفيده على مواقع التواصل الاجتماعي.