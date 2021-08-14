عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| سفير تونس بالقاهرة يشكر الرئيس السيسي.. ورسالة هامة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عدد من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

سفير تونس بالقاهرة يشكر الرئيس السيسي لهذا السبب.. فيديو
وجه السفير التونسي لدى القاهرة محمد بن يوسف، الشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على إيفاده الوزير سامح شكري إلى تونس حاملا رسالة دعم إلى الرئيس قيس سعيد وشعب تونس.  
 

حبست 11 نصاب.. مصطفى بكري يكشف مؤامرة خطيرة على الشخصيات العامة
كشف الإعلامى مصطفى بكرى، عن مؤامرة كبرى، قائلا:"المؤامرة لها وجوه متعددة".


الشيخ سالم عبد الجليل يوضح أسباب الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة
أوضح الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق أسباب الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة دون باقي المذاهب الأخرى.

لهم الحرية.. محمود المتيني: بعض الرافضين للتبرع بالأعضاء يقومون بالشراء عند الحاجة
علق الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، رفض البعض موضوع التبرع بـ الأعضاء البشرية بعد الوفاة، قائلا:" لهم كامل الحرية".

طبيب: الستات بتفضل الولادة القيصرية على الطبيعية.. فيديو
قال الدكتور عمرو حسن استاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العينى،أنه خلال السنوات الأخيرة في مصر حدث انهيار واضح في معدلات الولادة الطبيعية.

قبل ظهور النتيجة.. رسالة هامة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة .. فيديو
وجه  الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، رسالة لـ طلاب الثانوية العامة قبل أيام من ظهور النتيجة.

رئيس جامعة عين شمس: بنستورد قرنية العين من الخارج بـ 1500 دولار
كشف الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، معنى قرنية العين من الدرجة الثانية.

دولة عربية سجلت 20 ألف حالة وفاة بـ كورونا.. تفاصيل
قال السفير محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية فى القاهرة، إن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي  قيس سعيد هي تصحيح مسار الوضع الذي كان يسير نحو الانفجار، وانسداد آفاق جميع القطاعات السياسية والاجتماعية، وغيرها من المحاور، ولم يكن بالإمكان الاستمرار فيه أكثر من ذلك.
 

رئيس جامعة عين شمس يطالب بوثيقة تكشف رغبة المواطن بالتبرع بأعضائه من عدمه
قدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،مقترح لحل مشكلة التبرع بـ الأعضاء البشرية بعد الوفاة.
 

رئيس جامعة عين شمس: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة دعوة يجب تعميمها|فيديو
قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن موقف نقل الأعضاء فى مصر جيد ولكنه مجمد على نفس الوضع منذ 20 عاما، حين بدأت عمليات نقل الكبد.

ترشيحاتنا

رئيس لجنة الألعاب البارالمبية يحذر من التراخي بشأن تفشي كورونا في طوكيو

طريقة عمل كاسترد بالكراميل لأكثر من شيف

سيراميكا كليوباترا يواجه غزل المحلة في الدورى الممتاز

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 14 - 8 - 2021

لهذا السبب .. رئيس حكومة إسرائيل رفض السماح لوزير الجيش لقاء أبو مازن

ليفربول يستهل مشواره بالدوري الإنجليزي ضد نورويتش سيتي .. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

متحدث الرئاسة : الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات السكنية اليوم بمدينة بدر

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

انقطاع مياه الشرب فى شبرا الخيمة لتجديد الشبكات بالقليوبية .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ