أخبار التوك شو| سفير تونس بالقاهرة يشكر الرئيس السيسي.. ورسالة هامة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة

تناولت برامج التوك شو عدد من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

سفير تونس بالقاهرة يشكر الرئيس السيسي لهذا السبب.. فيديو

وجه السفير التونسي لدى القاهرة محمد بن يوسف، الشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على إيفاده الوزير سامح شكري إلى تونس حاملا رسالة دعم إلى الرئيس قيس سعيد وشعب تونس.



حبست 11 نصاب.. مصطفى بكري يكشف مؤامرة خطيرة على الشخصيات العامة

كشف الإعلامى مصطفى بكرى، عن مؤامرة كبرى، قائلا:"المؤامرة لها وجوه متعددة".



الشيخ سالم عبد الجليل يوضح أسباب الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة

أوضح الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق أسباب الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة دون باقي المذاهب الأخرى.

لهم الحرية.. محمود المتيني: بعض الرافضين للتبرع بالأعضاء يقومون بالشراء عند الحاجة

علق الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، رفض البعض موضوع التبرع بـ الأعضاء البشرية بعد الوفاة، قائلا:" لهم كامل الحرية".

طبيب: الستات بتفضل الولادة القيصرية على الطبيعية.. فيديو

قال الدكتور عمرو حسن استاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العينى،أنه خلال السنوات الأخيرة في مصر حدث انهيار واضح في معدلات الولادة الطبيعية.



قبل ظهور النتيجة.. رسالة هامة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة .. فيديو

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، رسالة لـ طلاب الثانوية العامة قبل أيام من ظهور النتيجة.

رئيس جامعة عين شمس: بنستورد قرنية العين من الخارج بـ 1500 دولار

كشف الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، معنى قرنية العين من الدرجة الثانية.

دولة عربية سجلت 20 ألف حالة وفاة بـ كورونا.. تفاصيل

قال السفير محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية فى القاهرة، إن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد هي تصحيح مسار الوضع الذي كان يسير نحو الانفجار، وانسداد آفاق جميع القطاعات السياسية والاجتماعية، وغيرها من المحاور، ولم يكن بالإمكان الاستمرار فيه أكثر من ذلك.



رئيس جامعة عين شمس يطالب بوثيقة تكشف رغبة المواطن بالتبرع بأعضائه من عدمه

قدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،مقترح لحل مشكلة التبرع بـ الأعضاء البشرية بعد الوفاة.



رئيس جامعة عين شمس: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة دعوة يجب تعميمها|فيديو

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن موقف نقل الأعضاء فى مصر جيد ولكنه مجمد على نفس الوضع منذ 20 عاما، حين بدأت عمليات نقل الكبد.