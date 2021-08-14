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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

زفاف
زفاف

حفلات الزفاف جميلة، ومشاهدة لقطات أو صور من الحفل عادة ما تترك المرء يتنهد متأملًا في الماضي بسعادة، ومع ذلك فإن هذا الفيديو الذي تم التقاطه في حفل زفاف هندي قد يجعل الناس يفغرون أفواههم في حالة صدمة.

 

يوثق مقطع الفيديو لحظة سقوط أحد مصوري حفل زفاف هندي في حمام سباحة أثناء التقاط صور للعروس والعريس معًا.

 

انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، خاصة بعد ظهور  رد فعل العروسين المذهل نتيجة سقوط مصور حفل الزفاف الهندي في حمام السباحة.

 

نشر حساب aperinastudios المقطع على Instagram، مع تعليق على الفيديو يقول: "إليكم ما حدث في slomo بالهند".

 

يفتح الفيديو ليعرض العروس والعريس يسيران يدا بيد عندما تغير رد فعل العروس فجأة من ابتسامة إلى صدمة مطلقة، وعندما نظر العريس علت وجه علامات الصدمة الشديدة أيضا.

 

تتحرك الكاميرا وعندها ترى سبب رد فعلهما الغريب، فقد سقط مصور الزفاف في حمام السباحة أثناء تصوير العروسين، ثم يخرج من البركة بعد سقوطه ويبدأ في فحص كاميرته.

 

تمت مشاركة الفيديو قبل حوالي أسبوعين، وتداوله الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ نشره، حيث جمع هذا المنشور أكثر من 4000 إعجاب والعديد من التعليقات.


https://www.instagram.com/reel/CRw_DWzFTuC/?utm_medium=copy_link

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