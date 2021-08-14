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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم هيبتا الأحدث.. أفلام سينمائية تستعد لـ الجزء الثانى

ابطال هبتنا الجزء
ابطال هبتنا الجزء 1

بعد تحقيق أكثر من فيلم نجاحاً جماهيريا ً خلال الفترة الماضية ، ، بدأ عدد من صناع السينما الاستعداد الى تقديم جزء ثانى من بعض الافلام  ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال :

 

هيبتا :

 

يعد فيلم هيبتا من أحدث الأعمال التى إعلن صناعها عن التحضير الى الجزء الثانى لها ، وقد بدأ المخرج هادى الباجورى التحضير بشكل فعلى .

 

فيلم هيبتا الجزء الأول شارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم ماجد الكدوانى ونيللى كريم وعمرو يوسف ودينا الشربينى وكنده علوش ، وقد حقق نجاحاً كبيراً دفع الإنتاج الى تقديم جزء أخر منه 

 

 

كازابلانكا : 
 

فيلم كازا بلانكا يعد أحدث الاعمال لتى إعلن صناعها تقديم جزء جديد منها ، بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول ، وكان الجزء الأول من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش".

 

وتدور أحداث الجزء الأول من فيلم كازابلانكا في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

 

وشارك في فيلم كازابلانكا النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف هم  ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم.

 

حريم كريم : 

 

يعد فيلم حريم كريم من الأعمال السينمائية التى يفكر صناعها فى تقديمجزء أخر منه رغم مرور سنوات طويلة على عرض الجزء الاول ، ولكن كشف الفنان مصطفى عن نيته التحضير الى جزء جديد ، وقد تحدث مع بطلات الجزء الاول فى ها الأمر وبعضهن ابدين ترحابهن بذلك . 

 

فيلم حريم كريم شارك فى بطولته كل من مصطفى قمر وداليا البحيري وريهام عبد الغفور وعلا غانم. وياسمين عبد العزيز وبسمة .


أوقات فراغ : 
 

الامر ذاتع تكررمع فيلم اوقات فراغ ،  الذى كان بمثابة انطلاقة لعدد من النجوم الشباب ، وقد قرر صناعه  تقديم جزء جديد من الفيلم ، تكشف أحداثه عن ما حدث للأبطال خلال عشر سنوات ، العمل من بطولة راندا البحيرى ، احمد حاتم ، كريم قاسم ، عمرو عابد ، سلوى محمد على .

 

 

فيلم هيبتا حريم كريم فيلم “كازابلانكا” أوقات فراغ

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