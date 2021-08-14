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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. موظفو آبل متخوفون من تقنية الشركة لفحص صور آيفون.. وكيفية إخفاء رسائلك في تطبيق تيليجرام

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

دون حذفها.. كيفية إخفاء رسائلك في تطبيق تيليجرام


يعد تطبيق تيليجرام من أفضل تطبيقات الدردشة في العالم لما فيه من الميزات الغير موجودة في أى تطبيق منافس، مما جعله يتفوق على تطبيق واتسآب مؤخرا بأكبر عدد من عمليات التحميل على الهواتف الذكية على الإطلاق.  

 

شاومي تستعد لإطلاق تحفتها.. هواتف Black Shark 5 بإمكانات جبارة

 

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق واحدة من أفضل مجموعات الهواتف الذكية للألعاب، تحت علامتها التجارية الفرعية Black Shark وهي سلسلة هواتف Black Shark 5 والتي من المقرر أن تشهد الحصول على عدد من الإمكانات الكبيرة للغاية.

 

منافسة نتفليكس.. عدد مشتركي خدمة +Disney يتخطى 116 مليونا


حققت خدمة البث التليفزيوني +Disney ديزني بلس، نجاحا فاق التوقعات؛ حيث وصل عددالمشتركين بها إلى أكثر من 116 مليونا في أقل من عامين؛ وذلك بعدما كشفت شركة ديزني عن أرباحها في الربع المالي الثالث للعام الحالي 2021.

 

عطل يضرب إنستجرام في عدد من دول العالم


أبلغ آلاف المستخدمين حول العالم عن وجود عطل فني في تطبيق إنستجرام على الهواتف الذكية وإصدار سطح المكتب.

 

موظفو آبل متخوفون من تقنية الشركة لفحص صور مستخدمي آيفون


أعرب عدد من موظفى شركة آبل الأمريكية عن مخاوفهم الشديدة بشأن احتمالية الاستغلال السيئ لتقنية الشركة الجديدة والتي تقوم بفحص صور هواتف آيفون للكشف عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

 

بعد الانتقادات العنيفة.. تيك توك في طريقه للتحول لمنصة آمنة للمراهقين بإجراءات جذرية


بعد استطاعته تحطيم أسطورة فيسبوك ليصبح التطبيق الأكثر تحميلا في العالم، يعمل تطبيق الفيديوهات المصورة تيك توك على مراقبة الأوضاع على منصته لأن تكون منصة آمنة خاصة للأطفال والمراهقين الذين يشكلون الأغلبية العظمى من مستخدميه بعدما شهد التطبيق انتقادات لاذعة لعدم وضعه ضوابط للحفاظ على أمان مستخدميه.

 

جوجل تحظر شركة SafeGraph لبيعها البيانات الشخصية لمستخدمي هواتف أندرويد


حظرت شركة جوجل الأمريكية شركة SafeGraph لقيامها بتتبع المواقع والبيانات الخاصة بالمستخدمين في ظل انتهاك صارخ لقواعد خصوصية المستخدمين.

 

أخبار التكنولوجيا تطبيق تيليجرام هواتف Black Shark 5 انستجرام خدمة Disney موظفو آبل شاومي

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