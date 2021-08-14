شاومي تستعد لإطلاق تحفتها.. هواتف Black Shark 5 بإمكانات جبارة

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق واحدة من أفضل مجموعات الهواتف الذكية للألعاب، تحت علامتها التجارية الفرعية Black Shark وهي سلسلة هواتف Black Shark 5 والتي من المقرر أن تشهد الحصول على عدد من الإمكانات الكبيرة للغاية.



وبحسب موقع Gizmochina فإن سلسلة هواتف شاومي Black Shark 5 للألعاب ستعمل بأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 888 + ، الذي يأتي مع أداء قوي للغاية وتحسينات كبيرة تتعلق بتوفير الطاقة وسرعة الإيماءات على الشاشة والتطبيقات.



وستحصل هواتف هواتف شاومي Black Shark 5 للألعاب على قوة شحن سريع خارقة بقدرة 100 واط، قادرة على شحن بطارية حوالي 5000 مللى أمبير في الساعة بنسبة 80 % في أقل من نصف ساعة.



وستحتوى هواتف شاومي Black Shark 5 للألعاب على عدد من الميزات الخارقة الخاصة بتشغيل الألعاب الثقيلة مثل ميزة Digital Chat Station ، بالإضافة إلى عدد من الترقيات الكبيرة التي ستشهدها الهواتف.



وستأتي هواتف شاومي Black Shark 5 للألعاب على شاشة من نوع E4 AMOLED من تصنيع شركة سامسونج، بقياس 6.67 بوصة، بمعدل تحديث عال يبلغ 144 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.