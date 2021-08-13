عطل يضرب إنستجرام في عدد من دول العالم

أبلغ آلاف المستخدمين حول العالم عن وجود عطل فني في تطبيق إنستجرام على الهواتف الذكية وإصدار سطح المكتب.

ووفقا لموقع الويب المستقل الذى يتتبع أعطال التطبيقات عبر الإنترنت "Down detector"، اشتكي مستخدمو موقع تبادل الصور إنستجرام Instagram، من أنهم يعانون عطلا مفاجئا ضرب تطبيق مشاركة الصور في العديد من دول العالم.

وأوضح أكثر من ١١ ألفا من المستخدمين غاضبون من وجود عدة أعطال متفرقة في موقع التواصل الاجتماعي المملوك لشركة فيسبوك عبر موقع تويتر، ويؤثر الخلل التقني في العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت آلاف التعليقات من رواد موقع إنستجرام، المسجلة ابتداءً من صباح يوم الجمعة ١٣ أغسطس، بأن أكبر المشكلات تتعلق بفقدان إمكانية الوصول إلى التطبيق سواء بالنسبة لإصدارات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب أو من جهاز الكمبيوتر.

ووفقا لموقع "Down detector"، عاني حوالى 57% من المستخدمين مشاكل فى عرض موجز الأخبار News feed، بينما اشتكي حوالي 22% من المستخدمين من أنهم لا يمكنهم رؤية خاصية القصص، بينما عاني 21% من المستخدمين من عدم إمكانية مشاركة المنشورات.