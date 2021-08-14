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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بألوان مبهجة.. إطلالة رضوى الشربيني تخطف الأنظار

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

إطلالة رضوى الشربيني

 

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة أنيقة و مبهجة من أختيار الإستايلست سعيد رمزي، حيث ارتدت بنطلون ستان باللون الفوشيا مع بلوزة ذا أكمام باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما حزام عريض باللون البرتقالي.

 

أنتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي و متناسق مع إطلالتها، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات الراقية و العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل منى إسماعيل مكياجا جذابا متناسق مع لون بشرتها.

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