المفوضية الأوروبية تفرج عن 24.9 مليار يورو كتمويل مسبق لإيطاليا

أفرجت المفوضية الأوروبية اليوم 24.9 مليار يورو لإيطاليا كتمويل مسبق، أي ما يعادل 13 بالمئة من المنح والقروض المخصصة لإيطاليا في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود المعتمد على صعيد الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات وباء كوفيد 19.

وتعد إيطاليا من أوائل الدول التي تتلقى مدفوعات تمويل مسبق بموجب صندوق إعادة الإنعاش والتعافي.

وسيساعد التمويل المسبق على بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة الانتعاش والصمود في إيطاليا.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها ستفرج عن مزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والصمود في إيطاليا.

ومن المقرر أن تتلقى ايطاليا 191.5 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها "68.9 مليار يورو في شكل منح و 122.6 مليار يورو في شكل قروض".

ويأتي الصرف في أعقاب التنفيذ الناجح الأخير لعمليات الاقتراض الأولى في ظل خطة التعافي الأوروبية المشتركة.

وبحلول نهاية العام تعتزم المفوضية جمع ما يصل إلى 80 مليار يورو كتمويل طويل الأجل على أن تُستكمل بمشروعات قصيرة الأجل للاتحاد الأوروبي لتمويل أول مدفوعات مخططة للدول الأعضاء في إطار مرفق التعافي المقدر بأكثر من 800 مليار يورو "بالأسعار الحالية" لدعم الاستثمارات والإصلاحات عبر الدول الأعضاء.

وسيتم تكريس 723.8 مليار يورو "بالأسعار الحالية" إلى مرفق التعافي والمرونة.