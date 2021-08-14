اختتام المؤتمر التكويني الأول لشباب إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس

اختتم صباح اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المؤتمر التكويني الأول لشباب إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، وذلك بلقاء مع الشباب المشاركين عن معني الهوية، تلاها استقبال الأسئلة والمناقشة مع الشباب، وتقديم الشباب هدية تذكارية، وللآباء الفرنسيسكان على استقبالهم.

واختتم اللقاء والمؤتمر بإعطاء البركة الرسولية الختامية من نيافة الأنبا باخوم.

تم المؤتمر تحت رعاية نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية، في الفترة بين الحادي عشر، والرابع عشر من شهر أغسطس الجاري، بدير الآباء الفرنسيسكان بالمقطم، بعنوان (log out)، بتنظيم من لجنة الشباب والدعوات بالإيبارشية، وبحضور حوالي ٩٠ شاب وشابة من شباب الإيبارشية، والأب إسحق مهيب، مسؤول الشباب بالإيبارشية، والأب ميلاد شحاتة، مسؤول العلاقات العامة باللجنة الأسقفية للإعلام، والراهبات والرهبان.

كما احتوى المؤتمر على العديد من المحاضرات على لسان عدة محاضرين، ومنهم: نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الأب نادر ميشيل اليسوعي، الأب بيوس فرج، والكاتبة فاطمة ناعوت، والعديد من الفقرات المختلفة.