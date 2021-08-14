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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد التجديد له

رئيس الأسقفية لمفتي الجمهورية: دمت رمزًا للمحبة والتسامح

رئيس الأسقفية لمفتي
رئيس الأسقفية لمفتي الجمهورية بعد التجديد له: دمت رمزًا للمح

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة التجديد له سنة إضافية في منصبه بقرار جمهوري.

واعتبر رئيس الأساقفة إن قرار التجديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي إنما يعكس ثقة القيادة السياسية في مفتي الجمهورية بعدما قدمه من جهد طوال السنوات الماضية عمل فيهم على نشر صورة الإسلام الوسطي الصحيح بتفاني كبير.

وأشار رئيس الأساقفة: التقيت مفتي الجمهورية للمرة الأولى قبيل عيد الأضحى في جلسة ودية سادت فيها روح المحبة والإخاء وأظهرت شخصية المفتي المتسامحة والودودة مختتمًا: دمت رمزًا للمحبة والتسامح.

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الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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