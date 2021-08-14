رئيس الأسقفية لمفتي الجمهورية: دمت رمزًا للمحبة والتسامح

بعد التجديد له

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة التجديد له سنة إضافية في منصبه بقرار جمهوري.

واعتبر رئيس الأساقفة إن قرار التجديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي إنما يعكس ثقة القيادة السياسية في مفتي الجمهورية بعدما قدمه من جهد طوال السنوات الماضية عمل فيهم على نشر صورة الإسلام الوسطي الصحيح بتفاني كبير.

وأشار رئيس الأساقفة: التقيت مفتي الجمهورية للمرة الأولى قبيل عيد الأضحى في جلسة ودية سادت فيها روح المحبة والإخاء وأظهرت شخصية المفتي المتسامحة والودودة مختتمًا: دمت رمزًا للمحبة والتسامح.

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