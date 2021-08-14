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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وقائع تزوير في دخول وخروج الخيول من مصر .. الكسب غير المشروع يكشف أرباح غير مشروعة بالملايين في اتحاد الفروسية

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد تقرير جهاز الكسب غير المشروع عن اتحاد الفروسية  الفترة من  2008 الى 2010 ، والذي يكشف عن دخول عدد ٢٧٧ حصانًا خلال تلك الفترة بواقع ٣٢ حصانًا فى عام ٢٠٠٨ و٨٩ حصانًا فى عام ٢٠٠٩ و١٥٦ حصانًا فى عام ٢٠١٠ بناء على طلب اتحاد الفروسية بغرض المشاركة فى مسابقات الفروسية المختلفة.


وفند التقرير مصير تلك الخيول، ففى عام ٢٠٠٨ تم تسوية الرسوم الجمركية لعدد ١٩ حصانًا وتم إعادة تصدير ٩ خيول منها ولم تقدم مستندات تفيد استرداد الاتحاد أمانة الموقوفات المسددة عنها بحساب الاتحاد بالبنك فيما خرج ٤أحصنة  للمشاركة فى بطولات خارجية وعادت  مرة اخرى بإعفاء جمركى بصفة أمانة.


وفى عام ٢٠٠٩ تم تسوية الرسوم الجمركية لـ ٥ أحصنة ولم تتم اعادة تصديرها ولم يعرف مصيرها فيما تم إعادة تصدير ٦٣ حصانًا دون أن يسترد الاتحاد أمانة الموقوفات عنها ويودعها بحسابه البنكى فيما خرج ٢١ حصانًا بغرض المشاركة فى بطولات خارجية وعادت بإعفاء جمركى بصفة أمانة.


وفى عام ٢٠١٠ تم تسوية الرسوم الجمركية لـ ٢ حصان ولم يتم اعادة تصديرها ولم يعرف مصيرها فيما تم اعادة تصدير عدد ٧٣ حصانًا ولم يسترد الاتحاد امانة الموقوفات المسددة عنها كما خرج بالمثل ٨١ حصانًا منها لغرض المشاركة فى بطولات خارجية وعادت بإعفاء جمركى أيضا بصفة امانة .


وبلغ بذلك عدد الخيول التى دخلت باسم الاتحاد خلال تلك الفترة دون سداد ضرائب عنها عدد ١٠٦ أحصنة من اجمالى عدد ٢٧٧ حصانًا دخلت تحت بند المشاركة فى البطولات بمصر وهى التى تحقق منها خلالها أرباحًا بعشرات الملايين من الجنيهات.

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الادارية لديها ملف بالمخالفات التى ارتكبها « هشام حطب» رئيس اتحاد الفروسية .


وأضافت : “ أن الملفات لدى الرقابة الإدارية تضم وقائع تزوير فى دخول خيول بأسماء أشخاص دون علمهم وبيعها فى مصر واستبدال أسماء الخيول المصدرة للخارج وعدم إعادتها وبيعها ”.

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