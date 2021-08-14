شاهد رانيا فريد شوقي في أحدث ظهور لها مع زوجها

نشرت النجمة رانيا فريد شوقى، صورة جديدة لها مع زوجها عبر حسابها الشخصى بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت رانيا فريد شوقى خلال الصورة، بإطلالة كاجوال مرتدية تى شيرت باللون المموه وبنطال أسود، ونظارة شمس وتركت شعرها الأصفر منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.



يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "ولاد ناس" مع كل من، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.



مسلسل ولاد ناس، عُرض على عدة قنوات مصرية، هي: "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما عُرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية، ومنصات فيو.