مصرع شاب صعقا بالكهرباء خلال مشاركته في إخماد حريق بالشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة الشرقية منشور يؤكد مصرع شاب بإحدي قري مركز منيا القمح عقب تعرضه لصعق كهربائي خلال مشاركته في إخماد حريق بالقرية.

وأكد الأهالي ان الفقيد يدعي "محمد المهدي" مالك مقهي بقرية الربعماية حيث سمع بنشوب حريق في احد منازل القريه وعلي الفور توجه ليساهم في عمليات الإطفاء واثناء ذلك اصيب بصعق كهربائي فيما تمكن الأهالي من فصل الكهرباء وتم نقله الي مستشفي منيا القمح ليؤكد الأطباء أنه فارق الحياة.

وأضاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان الفقيد كان عقد قرانه منذ ايام وكان يستعد لحفل الزفاف ولكن شاءت الأقدار أن يفارق الحياة.