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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متجهة جدة.. تفاصيل جديدة عن السفينة المستهدفة بالصواريخ في البحر الأحمر

سفينة مستهدفة في
سفينة مستهدفة في البحر الاحمر

أفادت تقارير إعلامية مختلفة بأن سفينة حاويات ترفع علم مالطا تم استهدافها بثلاثة صواريخ بينما كانت في طريقها من جيبوتي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، كما ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري.

وأطلق المتمردون الحوثيون في اليمن مرارا وتكرارا طائرات بدون طيار وصواريخ ضد سفن الشحن التجاري الدولي الاي اربطها علاقة بإسرائيل في منطقة البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، تضامنا مع الفلسطينيين ضد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقالت إمبري في مذكرة استشارية إن السفينة كانت مستهدفة بسبب التجارة المستمرة لمشغلها المدرج في القائمة مع إسرائيل.

وتلقت أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) تقريرا عن الحادث الذي وقع على بعد 54 ميلا بحريا شمال غرب المخا اليمنية.

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