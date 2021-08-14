تشكيل الهلال أمام الطائي في الدوري السعودي

أعلن ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة الطائي، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي".

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك - جانج هيون سون - علي آل البليهي - ناصر الدوسري

خط الوسط: جوستافو كويلار - عبدالله عطيف - أندريه كاريلو - لوسيانو فييتو

خط الهجوم: موسى ماريجا - بافتيمبي جوميز

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا خمس دقائق، على ملعب مرسول بارك معقل فريق الهلال حامل لقب الدوري السعودي.