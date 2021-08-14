أحمد موسى: يجب الوصول لحل جذري لمشكلة الزيادة السكانية

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لـ مشروعات سكنية اليوم، إنه من الضروري التوصل إلى حل جذري لمشكلة الزيادة السكانية في مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المجتمع بأكمله غير قادر على حل مشكلة الزيادة السكانية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إذا لم يتم ضبط الزيادة السكانية سيؤثر ذلك سلبا على مشروعات الدولة القومية".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية تعمل على إنشاء المشروعات القومية الكبرى والمدن الكبرى الجديدة مع تطوير القاهرة الفاطمية ووسط المدينة".



افتتاحات الرئيس السيسي اليوم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو، والذي يضم 63 عمارة، بإجمالي 1512 وحدة سكنية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم التحرك فى سياق وتصور متكامل للدولة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه اليوم العديد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، أن قضية الوعي هى أخطر قضية تواجه المجتمعات على مستوى العالم.

وتابع الرئيس السيسي:"النمو السكاني فوق طاقة الدولة يترتب عليه ممارسات وسلوكيات وسيؤدي إلى تدمير الدولة وكاد أن يدمر الدولة فى 2011".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دعم الدولة المصرية للمواطن المصري في 10 سنوات ، يصل إلى 3 تريليونات جنيه مصري.

