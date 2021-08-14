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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

نائب يطالب بتطبيق سياسة المنح والمنع لمجابهة زيادة معدلات الإنجاب

النائب محي حافظ عضو
النائب محي حافظ عضو مجلس الشيوخ

قال النائب محي حافظ عضو مجلس  الشيوخ، إن هناك زيادة لنسبة للمواليد تقدر بـ 2 مليون طفل سنويا مما يعد هذا مؤشرا خطيرا بالنسبة لمشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها بالوقت الراهن وذلك بسبب تأثيرها السلبي علي المجتمع ككل.

 

وأكد " حافظ" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الصحة الإنجابية لا تستهدف المرأة فقط بل صحة الأسرة بشكل عام، ولهذا يجب علينا نشر المفاهيم الصحيحة للإنجاب والتي أبرزها التباعد في الولادة بفترة لا تقل عن 3 سنوات.

 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المعدل الحالي للإنجاب يترواح بين 3 لـ 4 أطفال ونحن نعمل علي الإكتفاء بطفلين فإن ذلك سينعكس بالإيجاب علي مستوي تربية وتعليم هؤلاء الأطفال، علاوة علي أن الدولة ستتمكن بشكل أكبر في تحسين معيشة المواطنين كلما قل معدل الإنجاب.

 

و اقترح البرلماني، تطبيق سياسة تسمي بـ " المنح والمنع" وهي منح حوافز تشجيعية للمواطنين هدفها إتباع تنظيم الأسرة وحال عدم الإتباع يكون المنع بالحرمان من هذه المزايا مما يسهم في نشر التوعية بمخاطر الزياة السكانية.

 

وتابع النائب، كما أن تقديم كافة خدمات الصحة الإنجابية بشكل مجاني تعد خطوة هامة من خطوات الدولة نحو مجابهة هذه المشكلة.

 

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وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في 10 محافظات تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك خلال الفترة من يوم 15 أغسطس وحتى يوم 26 من الشهر ذاته، ضمن الحملات الدورية التي تجريها الوزارة في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظات التي تشملها الحملة هي (القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، دمياط، الفيوم، يني سويف، ، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر)، لافتًا إلى توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع الإدارات الصحية ضمن الحملة، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة لرفع الوعى الصحي عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها على صحة الأم والطفل.

 

وأضاف "مجاهد"، أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين، الأولى من يوم 15 إلى يوم 19 من الشهر الحالي، والمرحلة الثانية تنطلق في الفترة من يوم 22 وحتى يوم 26 من نفس الشهر ، مؤكدًا تقديم وخدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال فريق طبي متخصص،  لافتًا إلى صرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان عن طريق الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

 

ومن جانبه أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن وزارة الصحة تعمل على توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع الإدارات، فضلاً عن استهداف القرى الفقيرة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، موضحاً أنه ستتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات مما يساعد علي تمكينها اقتصاديا، حيث يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة. 

 

ويأتي ذلك إيماناً بدعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب، وبهدف تحسين الخصائص السكانية، ويتم ذلك ضمن أنشطة مشروع تكامل خدمات الصحة الإنجابية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ودعم من الاتحاد الأوروبي.

الصحة الانجابية الاطفال حوافز المزايا تنظيم الأسرة

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